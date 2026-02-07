PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Tanklastzug in Bachbett

Konstanz (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2026, wurde die Hauptamtliche Abteilung um 16:04 Uhr zu einem Einsatz nach Dingelsdorf alarmiert. In der Straße "Am Fließhorn" war ein mit Heizöl beladener Tanklastzug von der Fahrbahn abgekommen und in ein Bachbett gerutscht. Das Fahrzeug kam dort in einer Schräglage von ca. 45 Grad zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Tanklastzug mit rund 1200 Litern Heizöl beladen. Personen wurden nicht verletzt. Ein unmittelbarer Austritt von Betriebsstoffen konnte zunächst nicht festgestellt werden. Aufgrund der Lage bestand jedoch eine potenzielle Gefahr für das angrenzende Gewässer sowie den Bodensee. Daher wurden die Abteilungen Dingelsdorf und die Sondereinheit Ölwehr nachalarmiert.

Zur Gefahrenabwehr und zum Gewässerschutz wurden präventive Maßnahmen durchgeführt. Im Bachbett wurden Ölsperren eingesetzt und Eindeichungsmaßnahmen umgesetzt. Parallel wurde ein Fachunternehmen mit dem Abpumpen des Heizöls beauftragt, um das Risiko während der anschließenden Bergung zu minimieren.

Während der laufenden Maßnahmen in Dingelsdorf wurden die Hauptamtliche Abteilung und die Abteilung Petershausen um 19:19 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person an der Kreuzung Mainaustraße / Neuhauserstraße alarmiert. An dem Unfall waren sechs Fahrzeuge beteiligt, ein Stromverteiler wurde leicht beschädigt. Entgegen der Erstmeldung war keine Person eingeklemmt. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Betroffenen, auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und die Einsatzstelle gesichert. Nach dem Eintreffen des Stromnotdienstes der Stadtwerke konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Umpumparbeiten in Dingelsdorf begann das Bergeunternehmen mit der Rückführung des Tanklastzugs auf die Fahrbahn. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs und der örtlichen Gegebenheiten gestalteten sich die Arbeiten aufwendig. Während der gesamten Einsatzdauer traten keine Betriebsstoffe aus.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss aller Maßnahmen zurückgebaut. Der Einsatz endete gegen 22:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz
Fabian Daltoe
E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de
https://feuerwehr.konstanz.de/

Das könnte Sie auch interessieren