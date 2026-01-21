FW Konstanz: Unklarer Stoffaustritt im Kulturzentrum

Feuerwehr Konstanz

Am 21.01.2026 kam es zu einem unbekannten Stoffaustritt im Konstanzer Kulturzentrum in dessen Folge mehrere Personen Atembeschwerden erlitten.

Um 16:34 Uhr wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Gefahrstoffeinheit Konstanz, der Abteilung Altstadt und der Führungsunterstützungseinheit alarmiert.

Insgesamt wurde von 100 Betroffenen ausgegangen weswegen starke Kräfte des Rettungsdienstes aus dem gesamten Landkreis alarmiert wurden. Ebenfalls waren die Fachberater Gefahrgut des Landkreises alarmiert.

Vor Ort konnten 35 Betroffene angetroffen werden, welche das Gebäude bereits verlassen hatten. Diese wurden dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Insgesamt acht Personen davon mussten medizinische behandelt werden.

Die ersten Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor und stellten sicher, dass das alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Parallel wurden die angrenzenden Gebäude geräumt.

Danach gingen weitere Trupps unter Atemschutz und Chemikalienschutzanzügen in das Gebäude und nahmen mit diversen Messgeräten Messungen vor. Nach Rücksprache mit der Analytische Task Force (ATF) wurden weitere tiefergehende Messprozedere vorbereitet.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden die betroffenen Personen im gegenüberliegenden Münster untergebracht.

Das Döbele diente als Bereitstellungsraum der nachrückenden Kräfte. Dieser wurde vom THW geführt.

Nach insgesamt fünf Stunden mit diversen Messverfahren konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Die Messungen verliefen ohne Befund, sodass nicht gesagt werden kann welcher Stoff ausgetreten war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

