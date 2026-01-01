PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Jahreswechsel 2025/2026

Konstanz (ots)

Zum Jahreswechsel war die Feuerwehr Konstanz erneut vermehrt gefordert. Der Jahreswechsel war vergleichsweise ruhiger als die letzten Jahre. So mussten die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte insgesamt 15 Einsätze abarbeiten.

   - 31.12.2025 - 12:51 Uhr
   - Sachverhalt: Personenrettung über die Drehleiter für den - 
     Rettungsdienst
   - Einsatzort: Alter Graben
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache
   - 31.12.2025 - 18:35 Uhr
   - Sachverhalt: Personenbefreiung aus einem Aufzug
   - Einsatzort: Hafenstraße
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache
   - 31.12.2025 - 19:57 Uhr
   - Sachverhalt: Gemeldeter Zimmerbrand - Handelte sich um eine 
     brennende Holzkiste am Gebäude
   - Einsatzort: Konstanzer Weg
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Litzelstetten
   - 31.12.2025 - 23:08 Uhr
   - Sachverhalt: Kleinbrand auf einer Baustelle
   - Einsatzort: Am Briel
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 00:06 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Baum
   - Einsatzort: Glärnischstraße
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 00:12 Uhr
   - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Münster
   - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks
   - Einsatzort: Münsterplatz
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Altstadt
   - 01.01.2026 - 00:24 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Unrat
   - Einsatzort: Stadtgarten
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 00:34 Uhr
   - Sachverhalt: Ausgelöste Brandmeldeanlage
   - Auslösegrund: Technischer Defekt
   - Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache
   - 01.01.2026 - 00:37 Uhr
   - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Stephans Kirche
   - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks
   - Einsatzort: Sankt Stephans-Platz
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Altstadt, 
     Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 00:46 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Unrat
   - Einsatzort: Riedstraße
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Wollmatingen
   - 01.01.2026 - 00:52 Uhr
   - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Gemeinschaftsschule Gebhard
   - Auslösegrund: Technischer Defekt
   - Einsatzort: Pestalozzistraße
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache
   - 01.01.2026 - 00:59 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Unrat
   - Einsatzort: Max-Stromeyer-Straße
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 01:05 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Unrat
   - Einsatzort: Hafenstraße
   - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen
   - 01.01.2026 - 02:36 Uhr
   - Sachverhalt: Brennender Unrat
   - Einsatzort: Karlsruher Straße
   - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache
   - 01.01.2026 - 03:03 Uhr
   - Sachverhalt: Interne Brandmeldeanlage
   - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks
   - Einsatzort: Rheingutstraße

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz
Fabian Daltoe
E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de
https://feuerwehr.konstanz.de/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell

