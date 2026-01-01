Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Jahreswechsel 2025/2026

Konstanz (ots)

Zum Jahreswechsel war die Feuerwehr Konstanz erneut vermehrt gefordert. Der Jahreswechsel war vergleichsweise ruhiger als die letzten Jahre. So mussten die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte insgesamt 15 Einsätze abarbeiten.

- 31.12.2025 - 12:51 Uhr - Sachverhalt: Personenrettung über die Drehleiter für den - Rettungsdienst - Einsatzort: Alter Graben - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

- 31.12.2025 - 18:35 Uhr - Sachverhalt: Personenbefreiung aus einem Aufzug - Einsatzort: Hafenstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

- 31.12.2025 - 19:57 Uhr - Sachverhalt: Gemeldeter Zimmerbrand - Handelte sich um eine brennende Holzkiste am Gebäude - Einsatzort: Konstanzer Weg - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Litzelstetten

- 31.12.2025 - 23:08 Uhr - Sachverhalt: Kleinbrand auf einer Baustelle - Einsatzort: Am Briel - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 00:06 Uhr - Sachverhalt: Brennender Baum - Einsatzort: Glärnischstraße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 00:12 Uhr - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Münster - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks - Einsatzort: Münsterplatz - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Altstadt

- 01.01.2026 - 00:24 Uhr - Sachverhalt: Brennender Unrat - Einsatzort: Stadtgarten - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 00:34 Uhr - Sachverhalt: Ausgelöste Brandmeldeanlage - Auslösegrund: Technischer Defekt - Einsatzort: Theodor-Heuss-Straße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

- 01.01.2026 - 00:37 Uhr - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Stephans Kirche - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks - Einsatzort: Sankt Stephans-Platz - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Altstadt, Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 00:46 Uhr - Sachverhalt: Brennender Unrat - Einsatzort: Riedstraße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Wollmatingen

- 01.01.2026 - 00:52 Uhr - Sachverhalt: Brandmeldeanlage Gemeinschaftsschule Gebhard - Auslösegrund: Technischer Defekt - Einsatzort: Pestalozzistraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

- 01.01.2026 - 00:59 Uhr - Sachverhalt: Brennender Unrat - Einsatzort: Max-Stromeyer-Straße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 01:05 Uhr - Sachverhalt: Brennender Unrat - Einsatzort: Hafenstraße - Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen

- 01.01.2026 - 02:36 Uhr - Sachverhalt: Brennender Unrat - Einsatzort: Karlsruher Straße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

- 01.01.2026 - 03:03 Uhr - Sachverhalt: Interne Brandmeldeanlage - Auslösegrund: Rauch aufgrund des Feuerwerks - Einsatzort: Rheingutstraße

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache

