FW Konstanz: Brand in der JVA

Konstanz (ots)

In der Nacht vom 28.12.2025 auf 29.12.2025 kam es zu einem Brand in der Konstanzer Justizvollzugsanstalt.

Gegen kurz vor Mitternacht meldete die automatische Brandmeldeanlage eine Rauchentwicklung in einem Zellentrakt und alarmierte die Feuerwehr.

Die ersteintreffenden Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Altstadt konnten die Meldung bestätigen, sodass das Alarmstichwort auf Brand 3 erhöht wurde und weitere Kräfte aus Petershausen sowie des Rettungsdienstes nachalarmiert wurden.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand in einer Zelle. Der Insasse der betroffenen Zelle wurde bereits zuvor durch einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt gerettet.

Im Anschluss wurden die umliegenden Zellen ebenfalls auf Rauch und Brandausbreitung kontrolliert und der Zellentrakt maschinell entraucht.

Insgesamt vier Patienten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Vier weitere Patienten konnten vor Ort ambulant behandelt werden.

Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Kräfte wieder einrücken.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

