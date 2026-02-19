PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S4

Benningen / Marbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend (18.02.2026) in einer S-Bahn der Linie S4.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzten die beiden 33- und 20-jährigen Tatverdächtigen gegen 17:00 Uhr eine S-Bahn der Linie S4 zwischen den Bahnhöfen Benningen und Marbach. Im Laufe der Fahrt soll der 33-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit dem 20-jährigen türkischen Staatsangehörigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Dieser erwiderte den Angriff offenbar ebenfalls mit einem Schlag. Couragierte Reisende trennten die beiden Personen daraufhin. Als sich der Jüngere in einen anderen Bereich der S-Bahn begeben wollte, soll der Ältere ihn mutmaßlich verfolgt und nach ihm getreten haben. Auch nachdem beide Personen die S-Bahn am Bahnhof Marbach verließen, soll der 33-Jährige nochmals versucht haben, den 20-Jährigen körperlich anzugehen. Der türkische Staatsangehörige soll daraufhin erneut nach dem Mann geschlagen haben. Durch alarmierte Streifen der Landespolizei konnten beide Tatverdächtigen noch am Bahnsteig angetroffen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der 33-Jährige bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen werden. Der 20-Jährige wurde nach seiner Vernehmung auf freiem Fuß belassen.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

