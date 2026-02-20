Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchte Frau am Hauptbahnhof Ulm festgenommen

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 22:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ulm auf eine 32-jährige Frau aufmerksam und wollte diese einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Als die Frau die Beamten erkannte, verließ sie umgehend den Hauptbahnhof und lief in das nahegelegene Stadtgebiet. Dort konnte sie kurz darauf angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass die 32-jährige Griechin aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Festnahme ausgeschrieben war.

Das Amtsgericht Neu-Ulm hatte die 32-Jährige mit Urteil vom 25.03.2025,rechtskräftig seit 09.10.2025, wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt. Da die Frau ihre Strafe bislang nicht angetreten hatte, wurde sie festgenommen und am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

