PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Auseinandersetzung nach Ausstieg aus S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 64 Jahre alten Mann ist es am Freitagabend (20.02.2026) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Untertürkheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 17-Jährige gegen 19:20 Uhr mit seinem Fahrrad in Untertürkheim aus der S-Bahn der Linie S1 aus. Als der am Bahnsteig wartenden 64-Jährigen in die Bahn einsteigen wollte, soll es zu einem Zusammenstoß zwischen den Männern gekommen sein. Nachdem es zunächst wohl zu verbalen Streitigkeiten kam, sollen sich die beiden deutschen Staatsangehörigen auch körperlich angegangen haben. Hierbei wurde der 64-Jährige im Bereich des Gesichts verletzt. Die Ermittlungen zur Schwere der Verletzung dauern an. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Der 64-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:30

    BPOLI S: Notbremse missbräuchlich verwendet

    Ulm (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.02.2026) betätigte ein 17-Jähriger in einem Zug am Hauptbahnhof Ulm die Notbremse eines abfahrenden Zuges. Bisherigen Informationen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 06:30 Uhr einen Regionalexpress in Richtung München betreten haben. Kurz nachdem der Zug angefahren war, soll der deutsche Staatsangehörige, ohne ersichtlichen Grund, die Notbremse des Zuges betätigt haben. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:29

    BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchte Frau am Hauptbahnhof Ulm festgenommen

    Ulm (ots) - Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 22:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Ulm auf eine 32-jährige Frau aufmerksam und wollte diese einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Als die Frau die Beamten erkannte, verließ sie umgehend den Hauptbahnhof und lief in das nahegelegene ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:19

    BPOLI S: Rucksack im Zug entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

    Eislingen / Fils (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) entwendete ein Unbekannter in einem Metropolexpress den Rucksack einer Reisenden. Bisherigen Informationen zufolge nutzte die 30-jährige Geschädigte gegen 01:20 Uhr den Regionalzug von Stuttgart in Richtung Ulm. Hierbei stellte die deutsche Staatsangehörige ihren Rucksack mit Leopardenmuster offenbar auf dem Sitzplatz neben sich ab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren