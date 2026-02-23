Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Auseinandersetzung nach Ausstieg aus S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 64 Jahre alten Mann ist es am Freitagabend (20.02.2026) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Untertürkheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 17-Jährige gegen 19:20 Uhr mit seinem Fahrrad in Untertürkheim aus der S-Bahn der Linie S1 aus. Als der am Bahnsteig wartenden 64-Jährigen in die Bahn einsteigen wollte, soll es zu einem Zusammenstoß zwischen den Männern gekommen sein. Nachdem es zunächst wohl zu verbalen Streitigkeiten kam, sollen sich die beiden deutschen Staatsangehörigen auch körperlich angegangen haben. Hierbei wurde der 64-Jährige im Bereich des Gesichts verletzt. Die Ermittlungen zur Schwere der Verletzung dauern an. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Der 64-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell