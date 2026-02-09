Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Paket entwendet - Fahrzeug aufgebrochen - Diebstahl von Geldbörse - Dieseldiebstahl - Einbruch in Betriebsgebäude - Fahrzeug zerkratzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Paket entwendet

Friedewald. Am Freitag (06.02.), gegen 17.35 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein in einem Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Straße "Hintergasse" befindliches Paket. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 160-170cm groß, Brillenträger, Mütze auf dem Kopf mit herausstehenden Haaren, beige/hellbraune Winterjacke, grau/brauner Rucksack. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug aufgebrochen

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagabend (06.02.), 23.30 Uhr, und Samstagvormittag (07.02.), 10 Uhr, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Fahrerseite eines Ford Transit ein und öffneten so die Fahrertür. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus dem Handschuhfach und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Untere Kühnbach" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Am Samstag (07.02.), zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr, wurde eine 59-Jährige Opfer von Taschendieben. Die derzeit unbekannten Täter näherten sich vor dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Erfurter Straße der Geschädigten und nutzten einen unbeobachteten Moment aus um die Geldbörse der Frau aus dem Einkaufskorb zu entwenden. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 40-50 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180cm groß, graue Wintermütze, graue Pufferjacke, blaue Jeans, schwarze Sneaker

Täter 2: männlich, ca. 60 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 170cm groß, schwarze Schiebermütze, schwarzer Schal, braune Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl

Wildeck. Zwischen Samstag (07.02.), 13.45 Uhr, und Sonntag (08.02.), 11 Uhr, brachen Unbekannte an einer orangefarbenen Sattelzugmaschine des Herstellers "Scania", welche auf dem Rastplatz "Nadelöhr" zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach abgestellt war, den Tankstutzen auf und entwendeten den im Tank befindlichen Dieselkraftstoff im Wert eines hohen dreistelligen Betrags. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Nentershausen. Zwischen Freitag (06.02.), 14.30 Uhr, und Montag (09.02.), 5.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Straße "Rosental" im Ortsteil Weißenhasel. Anschließend durchsuchten sie die dortigen Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Laptops. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (08.02.), zwischen 7.55 Uhr und 15.45 Uhr, wurde in der Carl-Benz-Straße an einem grauen Opel Astra von Unbekannten der Lack des Fahrzeugs zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro am Fahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

