FW-OE: Verabschiedung von Markus Hamers und Ernennung von Benjamin Heinert zum Leiter der Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt

Am Freitag, den 16. Januar 2026, wurde Markus Hamers feierlich als Leiter der Feuerwehr Lennestadt verabschiedet. Rund 115 Gäste aus Feuerwehr, Politik, Familie sowie dem engen Freundeskreis waren der Einladung ins Rathaus der Stadt Lennestadt gefolgt. Bürgermeister Tobias Puspas begrüßte unter anderem Vertreter der Hilfsorganisationen, Führungskräfte der Feuerwehr Lennestadt, Kreisbrandmeister Christoph Lütticke, die Leiter der Feuerwehren aus dem Kreis Olpe sowie die Fraktionsvorsitzenden des Rates der Stadt Lennestadt.

Markus Hamers trat bereits im Jahr 1976 in die Feuerwehr ein und war seit 2009 als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Lennestadt tätig, bevor er im Jahr 2015 das Amt des Leiters der Feuerwehr übernahm. In seiner Amtszeit als Leiter der Feuerwehr blickt er auf zahlreiche Meilensteine zurück. So wurden insgesamt 18 Einsatzfahrzeuge neu in Dienst gestellt und damit die Schlagkraft der Feuerwehr Lennestadt nachhaltig gestärkt.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der baulichen Weiterentwicklung der Feuerwehr. Insgesamt sechs Feuerwehrgerätehäuser wurden während seiner Amtszeit als Leiter der Feuerwehr neu eingeweiht, saniert oder erweitert. Dazu zählen die Neubauten in Bilstein, Maumke, Oberelspe und Oedingen sowie die Sanierungen und Erweiterungen der Feuerwehrgerätehäuser in Halberbracht und Kickenbach. Ein weiterer bedeutender Meilenstein seiner Amtszeit als Leiter der Feuerwehr ist der aktuell laufende Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Meggen, der die Infrastruktur der Feuerwehr Lennestadt weiter modernisiert.

Auch im Bereich der Nachwuchsarbeit setzte Markus Hamers wichtige Akzente. In seiner Amtszeit als Leiter der Feuerwehr wurde die Kinderfeuerwehr Lennestadt gegründet und damit ein wichtiger Grundstein für die langfristige Nachwuchsgewinnung gelegt. Darüber hinaus wurden die Kameradinnen und Kameraden sukzessive mit moderner Einsatzkleidung ausgestattet und die Ausstattung der Feuerwehr kontinuierlich verbessert.

Im Rahmen der Feierstunde wurde Markus Hamers für seine besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Kreisbrandmeister Christoph Lütticke verlieh ihm das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber als Anerkennung für sein jahrzehntelanges Engagement und seine herausragende Arbeit als Leiter der Feuerwehr Lennestadt.

Auch nach dem Ende seiner Amtszeit als Leiter der Feuerwehr bleibt Markus Hamers der Feuerwehr Lennestadt erhalten. Er wird weiterhin aktives Mitglied der Einsatzabteilung der Löschgruppe Saalhausen sein. Die Feuerwehr Lennestadt bedankt sich herzlich für seinen jahrzehntelangen, engagierten und verantwortungsvollen Einsatz im Dienst der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Benjamin Heinert aus Elspe offiziell zum neuen Leiter der Feuerwehr Lennestadt ernannt. Der Rat der Stadt Lennestadt bestellte ihn auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters und nach Anhörung der Feuerwehr. Die Ernennung sowie die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit erfolgten durch Bürgermeister Tobias Puspas. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und kann verlängert werden. Das Amt des Leiters der Feuerwehr wird in Lennestadt weiterhin vollständig ehrenamtlich ausgeübt.

Benjamin Heinert ist 46 Jahre alt, von Beruf Brandschutztechniker, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Mitglied der Löschgruppe Elspe und trat bereits im Jahr 1990 in die Feuerwehr Lennestadt ein. Im Laufe seiner Feuerwehrlaufbahn absolvierte er zahlreiche Lehrgänge, darunter die höchsten Führungsausbildungen bis hin zum Stadtbrandinspektor. Zudem übernahm er bereits verschiedene Führungsfunktionen, unter anderem als stellvertretender Einsatzbereichsleiter von 2014 bis 2016 sowie als Einsatzbereichsleiter von 2016 bis 2023.

Der Leiter der Feuerwehr ist für die Organisation und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr verantwortlich. Er führt die Feuerwehr fachlich und organisatorisch, sorgt für eine bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung und wirkt an der Weiterentwicklung der Feuerwehr mit. Dazu zählen insbesondere die Planung und Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Unterkünften. Zudem ist er Bindeglied zwischen Feuerwehr, Stadtverwaltung, Politik und weiteren Behörden und nimmt die dienstlichen und organisatorischen Aufgaben innerhalb der Feuerwehr wahr.

Die Feuerwehr Lennestadt wünscht Benjamin Heinert für seine neue Aufgabe viel Erfolg, eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen und weiterhin eine vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit.

