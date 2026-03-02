Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlagstock und Pfefferspray - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Ditzingen

Ditzingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagabend (01.03.2026) am Bahnhof in Ditzingen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 14 Jahre alter ukrainischer Staatsangehöriger gegen 18:00 Uhr in verbale Streitigkeiten mit einer 6-köpfigen Personengruppe mit ukrainischer und deutscher Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 12 und 14 Jahren, nachdem er aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein soll. Im Verlauf des Streits soll der 14-Jährige seine Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert haben. Des Weiteren schlug er aktuellen Ermittlungen zufolge mit einem Schlagstock gegen die Hüfte eines 12-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen alle Beteiligten im Bereich des Busbahnhofs an. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte den 12-Jährigen sowie die anderen Beteiligten, welche das Pfefferspray einatmeten, medizinisch vor Ort. Das Pfefferspray sowie der Schlagstock wurden sichergestellt.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bundespolizei.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell