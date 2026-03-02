PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Während dem Laden - Mobiltelefon im Zug entwendet

Ulm/Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen 29 Jahre alten Mann ist es am späten Samstagabend (28.02.2026) in einem Metropolexpress zwischen Ulm und Stuttgart gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge steckte eine 21 Jahre alte Reisende gegen 23:45 Uhr ihr Mobiltelefon zum Laden in eine Steckdose an ihrem Sitzplatz. Während des Ladevorganges begab sich die Reisende mit brasilianischer Staatsangehörigkeit auf die Zugtoilette und ließ ihr Smartphone am Platz. Diese Unaufmerksamkeit nutzte der 29-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar aus, um das Telefon zu entwenden. Der eingesetzte Zugbegleiter bemerkte nach derzeitigem Kenntnisstand den Diebstahl und machte die geschädigte Frau darauf aufmerksam. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen beim Halt des Zuges in Bad Cannstatt an und kontrollierten ihn. Das entwendete Smartphone wurde im Bereich der Rückenlehne, wo der 29-Jährige zuvor saß, aufgefunden und im Anschluss an die Reisende übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

