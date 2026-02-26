Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 13-Jährige aus Breidenstein ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 17.02.2026, 13:54 Uhr

Die Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Breidenstein kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

