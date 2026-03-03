Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf Bahnmitarbeiter am Bahnhof Herrenberg

Herrenberg (ots)

Am Montagvormittag (02.03.2026) ist es am Bahnhof Herrenberg zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 10:44 Uhr. Ein 61-jähriger Mitarbeiter mit kosovarischer Staatsangehörigkeit bemerkte am Bahnsteig einen bislang unbekannten Mann, der offenbar am Gleis urinierte. Der Bahnmitarbeiter sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an und forderte diesen wohl auf, diese Handlung zu unterlassen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Zeugenaussagen zufolge spuckte der Tatverdächtige dem 61-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, beleidigte ihn und schlug ihm anschließend mutmaßlich von hinten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutende Verletzung im Bereich des rechten Auges. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Tatverdächtigen gelang unmittelbar nach der Tat die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Bei dem gesuchten Mann soll es sich um eine etwa 185 cm große, circa 30 Jahre alte Person handeln. Er trug laut Zeugenaussagen einen dicken braunen Mantel. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell