PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf Bahnmitarbeiter am Bahnhof Herrenberg

Herrenberg (ots)

Am Montagvormittag (02.03.2026) ist es am Bahnhof Herrenberg zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 10:44 Uhr. Ein 61-jähriger Mitarbeiter mit kosovarischer Staatsangehörigkeit bemerkte am Bahnsteig einen bislang unbekannten Mann, der offenbar am Gleis urinierte. Der Bahnmitarbeiter sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an und forderte diesen wohl auf, diese Handlung zu unterlassen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Zeugenaussagen zufolge spuckte der Tatverdächtige dem 61-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, beleidigte ihn und schlug ihm anschließend mutmaßlich von hinten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutende Verletzung im Bereich des rechten Auges. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Tatverdächtigen gelang unmittelbar nach der Tat die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Bei dem gesuchten Mann soll es sich um eine etwa 185 cm große, circa 30 Jahre alte Person handeln. Er trug laut Zeugenaussagen einen dicken braunen Mantel. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 13:07

    BPOLI S: Unbekannter Täter spuckt 17-Jähriger ins Gesicht - Zeugen gesucht

    Goldberg (ots) - Am Montag, den 2. März 2026, kam es gegen 13:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke zwischen Goldberg und Stuttgart-Rohr zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 17-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit zwei Freundinnen in der S-Bahn, als ein bislang unbekannter Mann vor ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:53

    BPOLI S: Zeugen gesucht - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Blaubeuren

    Blaubeuren (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Freitag (27.02.2026) am Bahnhof in Blaubeuren gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 15-jährige Reisende gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig, als einer der Jugendlichen von dem Unbekannten angerempelt wurde. Aufgrund dessen soll sich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren