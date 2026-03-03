PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter Täter spuckt 17-Jähriger ins Gesicht - Zeugen gesucht

Goldberg (ots)

Am Montag, den 2. März 2026, kam es gegen 13:15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke zwischen Goldberg und Stuttgart-Rohr zu einer Beleidigung zum Nachteil einer 17-jährigen Reisenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die deutsche Staatsangehörige gemeinsam mit zwei Freundinnen in der S-Bahn, als ein bislang unbekannter Mann vor ihr stehen blieb und ihr unvermittelt ins Gesicht spuckte. Anschließend entfernte sich der Mann wohl zunächst aus dem Blickfeld der drei Jugendlichen. Im weiteren Verlauf konnten die Reisenden den Tatverdächtigen erneut beobachten. Dabei soll er mehrfach den Arm zu einem Hitlergruß gehoben haben. Am Haltepunkt Stuttgart Rohr verließen alle Beteiligten die S-Bahn. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige anschließend in die S-Bahn in Richtung Stuttgart Vaihingen gestiegen sein. Die 17-Jährige erstattete im Anschluss Anzeige beim Bundespolizeirevier Stuttgart.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 bei der Bundespolizei zu melden. Laut Zeugenaussagen trug der Tatverdächtige zur Tatzeit ein blaues Oberteil sowie eine schwarze Stoffhose. Insgesamt soll die Kleidung verschmutzt gewesen sein. Auffällig war wohl auch, dass er keine Schuhe trug, sondern lediglich in Socken lief. Der Mann hatte augenscheinlich hellbraune Haare und offenbar einen osteuropäischen Phänotyp.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

