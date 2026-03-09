Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Körperverletzung am Bahnhof Zuffenhausen

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) wurde ein Reisender am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen geschlagen und verletzt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge geriet der Geschädigte gegen 19:35 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen in eine Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 20-Jährigen sowohl eine Kopfnuss als auch einen Fußtritt gegen den Kopf gegeben haben. Hierdurch zog sich der deutsche Staatsangehörige offenbar leichte Verletzungen zu. Ehe der Unbekannte in eine S-Bahn in Richtung Bietigheim einstieg, soll er den Geschädigten zudem gefilmt und sich über ihn lustig gemacht haben. Der Verdächtige wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und helle Schuhe.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. (Tel.: 0711-55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell