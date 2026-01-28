PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Ausgedehnter Kaminbrand in Bonner Altbau - Bewohner blieben unverletzt

Bonn (ots)

Bonn-Nordstadt, 27.01.2026, 21:42 - Am Dienstagabend wurde die Bonner Feuerwehr zu einem ausgedehnten Kaminbrand in die Heerstraße alarmiert. Gegen 21:40 erhielt die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die Eigentümer des Gebäudes Kenntnis über das Brandereignis. Die Eigentümer berichten in der Notrufmeldung darüber, dass Brandrauch durch die Etagendecken dringen würde.

Bei Eitreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte ein ausgedehnter Kaminbrand festgestellt werden, der augenscheinlich bereits im Bereich der Deckendurchdringung auf die alten Holzbalken übergegangen war. Nach einer umfangreichen Erkundung wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz die Feuerstelle entleert und parallel die Böden im Bereich des Kaminzuges eröffnet, um die Holzbalkendecken auf Brandübertragung zu kontrollieren. Über die Drehleiter wurde der brennende Kaminzug umfangreich gereinigt. Der von dort aus anfallende brennende Brandschutt konnte in Schuttmulden aufgenommen und im hinteren Gartenbereich abgelöscht werden. Die Arbeiten der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurden durch eine angeforderte Schornsteinfegermeisterin begleitet.

Abschließend konnte die Einsatzstelle den Eigentümern wieder übergeben werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Heerstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Individual- und Linienverkehr gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Bonn-Mitte der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst. Die verwaiste Feuerwache Innenstadt wurde für mögliche Paralleleinsätze durch die Löscheinheit Buschdorf besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

