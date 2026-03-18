Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung an Ampelanlage gesucht

Schleiz (ots)

Am Dienstag, dem 17.03.2026, kam es im Zeitraum von 01:45 Uhr bis gegen 02:30 Uhr durch Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an einer Ampelanlage in Schleiz. Auf einer Höhe von mehr als 2,20 Metern wurde durch eine oder mehrere Personen auf unbekannte Art und Weise die Sonnenverblendung von der Ampel in der Geraer Straße /Komtursteig abgerissen. Hinweise auf eine Verkehrsunfallflucht liegen den Spuren zufolge nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0066968 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell