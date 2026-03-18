Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Langenorla (ots)

Im Zeitraum vom 08. bis 18. März bohrten die bislang unbekannten Täter das Schloss zu einer Garage auf einem ehemaligen Werksgelände in der Jenaer Straße in Langenorla auf. Dabei entwendeten die Täter einen Motorroller Berlin, sowies einen Campi Anhänger. Desweiteren wurden Werkzeuge und Fahrzeugteile entwendet. Der Sachschaden beziffert sich auf 6000 Euro.

Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im besagten Zeitraum gemacht? Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter dem Aktenzeichen 0068725/2026 entgegen.

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