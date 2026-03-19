Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann wirft Bierflasche auf Bus - Pkw beschädigt

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 18.03.2026, gegen 15:00 Uhr kam es in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg zu einer Sachbeschädigung. Ein Zeuge berichtete, dass ein 27-jähriger Mann in einem Bus Bier aus einer Flasche konsumierte. Der Busfahrer wies ihn darauf hin, dass dies nicht gestattet sei.

Daraufhin verließ der Mann den Bus an der Bushaltestelle in der Straße der Deutschen Einheit, warf jedoch anschließend die Bierflasche in Richtung des Fahrzeugs. Er verfehlte den Bus und traf stattdessen einen weißen, in der Nähe eines Supermarktes geparkten Pkw (VW). Das Fahrzeug wurde dadurch mutmaßlich beschädigte, konnte jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des weißen VW sowie weitere Zeugen. Wenn Sie der Halter des beschädigten Fahrzeugs sind oder Hinweise zum Vorfall geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0069043/2026 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

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