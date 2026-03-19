PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auf Autobahn bei Unfall um 180 Grad gedreht

A 61/Daxweiler (ots)

Da er offenbar seine Ladung aus Holzlatten nicht richtig gesichert hatte und zudem mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, kam ein 57-Jähriger mit seinem Gespann aus PKW mit Anhänger am 18.03.2026 gegen 12:10 Uhr ins Schleudern und drehte sich einmal komplett auf der Autobahn. Dabei befuhr der 57-Jährige mit seinem Gespann die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als in einer Fahrbahn-Verschwenkung in der Baustelle bei Daxweiler mit seinem Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung ins Schlingern kam. Er verlor die Kontrolle über das Gespann, drehte sich einmal um 180 Grad und blieb anschließend auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der 57-Jährige und sein 58-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW und am Anhänger entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 5.000 Euro schätzt. Zu weiteren Schäden kam es nicht, es wurden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Um das Fahrzeuggespann zu drehen und anschließend die Autobahn zu räumen, sperrte die Polizei kurzfristig die Autobahn voll. Der 57-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 07:17

    POL-VDMZ: PKW brennt aus

    A 63/Freimersheim (ots) - Vollständig ausgebrannt war am Ende der PKW einer 20-Jährigen, die am 15.03.2026 gegen 14:55 Uhr auf der A 63 in Richtung Mainz unterwegs war. In Höhe Freimersheim ging laut Angaben der 20-Jährigen eine Warnleuchte an. Sie konnte den Wagen noch auf die Standspur rollen lassen und mit ihren Begleitpersonen das Auto verlassen. Kurz darauf kam es ausgehend vom Motorraum zu einem Brand. Der Wagen brannte aus. Durch den Fahrzeugbrand kam es zu ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 06:47

    POL-VDMZ: Bei Kollision zwischen PKW Fahrertür abgerissen

    A 63/Göllheim (ots) - In Höhe der Anschlussstelle Göllheim auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz wollte am 12.03.2026 gegen 17:08 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW Ford von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Kurz nach dem Wechsel des Fahrstreifens kollidierte ein 36-Jähriger mit seinem PKW VW mit dem Ford des 41-Jährigen. Nach dem Aufprall rollte der 41-Jährige mit seinem Wagen auf den Standstreifen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:09

    POL-VDMZ: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf A63 in Höhe Saulheim

    Heidesheim (ots) - Am Mittwoch, den 11.03.2026 kommt es gegen 07:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz auf Höhe der Anschlussstelle Saulheim. Im Rahmen der Unfallaufnahme und aufgrund der teilweise nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge muss die Fahrbahn für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Durch den nachfolgenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren