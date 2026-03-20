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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer von der Straße "Am Mühl" auf die B 281 abbiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug, das bereits auf der B 281 unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Bergungsarbeiten musste die B 281 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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