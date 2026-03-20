Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Saalfeld/ Unterwellenborn B281 (ots)

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Bundesstraße 281 schwerverletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit seiner Maschine von Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn. Unweit der Auf-bzw. Abfahrt der Gasmaschinenzentrale kam es beim Überholvorgang zwischen dem Motorrad und einem PKW zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der 24-Jährige zu Fall kam. Der PKW des 21-jährigen Fahrers drehte sich auf der Straße und kam schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Die genauen Umstände, wie es zum seitlichen Zusammenstoß kam, werden momentan ermittelt. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Nach rund zweistündiger Verkehrsbeeinträchtigung wurden die Fahrbahnen gegen 20.45 Uhr wieder vollständig freigegeben, nachdem sich u.a. auch die Feuerwehr im Einsatz befand, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von mehreren tausend Euro.

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