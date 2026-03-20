PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Saalfeld/ Unterwellenborn B281 (ots)

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Bundesstraße 281 schwerverletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit seiner Maschine von Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn. Unweit der Auf-bzw. Abfahrt der Gasmaschinenzentrale kam es beim Überholvorgang zwischen dem Motorrad und einem PKW zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der 24-Jährige zu Fall kam. Der PKW des 21-jährigen Fahrers drehte sich auf der Straße und kam schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Die genauen Umstände, wie es zum seitlichen Zusammenstoß kam, werden momentan ermittelt. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Nach rund zweistündiger Verkehrsbeeinträchtigung wurden die Fahrbahnen gegen 20.45 Uhr wieder vollständig freigegeben, nachdem sich u.a. auch die Feuerwehr im Einsatz befand, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 10:44

    LPI-SLF: Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

    Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in Pößneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Pkw-Fahrer von der Straße "Am Mühl" auf die B 281 abbiegen. Dabei übersah er einen herannahenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug, das bereits auf der B 281 unterwegs war, ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:03

    LPI-SLF: Mopedfahrer stürzen- eine Person leicht verletzt in Krnakenhaus gebracht

    Gräfenthal (ots) - Am Donnerstag, dem 19.03.2026, gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Probstzellaer Straße in Gräfenthal informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Mopeds hintereinander, als es vermutlich aufgrund einer Geschwindigkeitsverringerung des vorausfahrenden Fahrzeugs zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzten ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:16

    LPI-SLF: Fahrer ohne Führerschein, dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol

    Bad Blankenburg (ots) - Am Mittwoch, dem 18.03.2026 gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren