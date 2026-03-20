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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 10.000 Euro Schaden nach Vandalismus- Zeugen gesucht!

Tegau (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.03., 13:30 bis Freitag, 20.03., 06:15 Uhr beganben sich die bislang unbekannten Täter zum Steinbruch Tegau und verursachten dort Sachschadn in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Mehrere Baumaschinen wurden entglast und Container aufgebrochen und beschädigt. Vor Ort wurden zahlreiche Spuren gesichert. Weiterhin sind Reifeneindrücke von Fahrrädern und vermutlich Motocross-Maschinen festgestellt worden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter dem Aktenzeichen 0070205/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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