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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Diebstahl eines Fahrzeuges - Zeugen gesucht!

Triptis (ots)

In der Zeit von Freitag, den 13.03., 18 Uhr bis Samstag, 14.03., 15 Uhr versuchten die bislang unbekannten Täter auf dem Hof eines Autohauses in Triptis in der Straße der deutschen Einheit einen Pkw zu entwenden. Dabei wurden Manipulationen an einem Pkw vorgenommen, welche als Vorbereitungshandlung für eine Komplettentwendung eingestuft werden. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0070326/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Orla.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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