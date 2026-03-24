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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Hoher Schaden: Sexuelle Erpressung im Internet ("Sextortion")

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Ende Februar wurde ein 21-jähriger Mann im Landkreis Rotenburg Opfer von sogenannter "Sextortion". Dabei handelt es sich um eine Form der sexuellen Erpressung im Internet, bei der Täter zunächst einen Online-Flirt aufbauen, um ihre Opfer zur Übersendung intimer Bilder oder Videos zu bewegen.

Im Anschluss drohen die Täter damit, die Aufnahmen an Freunde, Familie oder Arbeitskollegen zu verbreiten, und fordern Geldzahlungen. Für die Betroffenen stellt dies eine erhebliche psychische Belastung dar, sodass es nicht selten zu Zahlungen kommt.

Besonders problematisch ist, dass die Täter nach ersten Zahlungen häufig weitere Forderungen stellen und den Druck auf die Opfer erhöhen. Im vorliegenden Fall überwies der 21-Jährige in mehreren Tranchen insgesamt rund 4.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

+ So schützen Sie sich vor "sexueller Erpressung" +

   - Verschicken Sie keine Nacktaufnahmen.
   - Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.
   - Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und 
     Privatsphäreeinstellungen.
   - Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher 
     Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.
   - Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.
   - Im Zweifel: Kleben Sie die Kamera zunächst ab, um lediglich 
     verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.
   - Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in 
     (Video-)Chats zu.
   - Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren 
     Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer 
     auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter 
     Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam 
     problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

+ Falls Sie bereits erpresst werden +

   - Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung 
     meist nicht auf.
   - Gehen Sie den Forderungen der Erpresser generell nicht nach.
   - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
   - Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, 
     dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte 
     kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete 
     Buttons melden.
   - Machen Sie auf die Strafbarkeit der Handlung aufmerksam.
   - Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, 
     reagieren Sie nicht auf Nachrichten.
   - Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer lokalen Polizeidienststelle auf und 
     sprechen Sie das weitere Vorgehen ab.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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