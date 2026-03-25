PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der A1: Fahrer schläft am Steuer ein ++ Selsingen: Einbruch in Bäckerei ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti - Tatverdächtige ermittelt ++

POL-ROW: ++ Unfall auf der A1: Fahrer schläft am Steuer ein ++ Selsingen: Einbruch in Bäckerei ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti - Tatverdächtige ermittelt ++
  • Bild-Infos
  • Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfall auf der A1: Fahrer schläft am Steuer ein ++

BAB 1/Tiste (RF Hamburg). In der Nacht von gestern auf heute, gegen 02.23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug. Nach derzeitigem Stand schlief der 47-jährige Fahrer des Transporters am Steuer ein und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Mittelspur nach rechts und kollidierte dort mit dem Auflieger eines 42-jährigen Fahrers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Gegen den 47-Jährigen wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

++ Selsingen: Einbruch in Bäckerei ++

Selsingen. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße. Im Inneren entwendeten sie Bargeld aus der Kasse und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761 74890 entgegen.

++ Sachbeschädigungen durch Graffiti - Tatverdächtige ermittelt ++

Scheeßel. In der Nacht von Sonntag auf Montag erhielt die Polizei gegen 01.13 Uhr einen Hinweis auf mehrere vermummte Jugendliche im Vahlder Weg, die sich an einem Stromkasten zu schaffen machten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Raiffeisentankstelle.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten insgesamt fünf beschmierte Stromkästen fest. Betroffen waren neben dem Vahlder Weg auch die Bahnhofstraße, die Hetzwerger Straße und die Straße "In'n Dörp". In allen Fällen wurden die Farben eines Fußball-Bundesligisten aufgebracht, in einem Fall zusätzlich das Vereinslogo.

Im Zuge der sofortigen Fahndung konnten zwei 16-jährige Jugendliche in Tatortnähe festgestellt werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie gemeinsam mit zwei weiteren Personen für die Taten verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 10:41

    POL-ROW: Hoher Schaden: Sexuelle Erpressung im Internet ("Sextortion")

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Rotenburg. Ende Februar wurde ein 21-jähriger Mann im Landkreis Rotenburg Opfer von sogenannter "Sextortion". Dabei handelt es sich um eine Form der sexuellen Erpressung im Internet, bei der Täter zunächst einen Online-Flirt aufbauen, um ihre Opfer zur Übersendung intimer Bilder oder Videos zu bewegen. Im Anschluss drohen die Täter ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:57

    POL-ROW: Pkw-Brand in Zeven: Tatverdächtiger gestellt

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Zeven. Am 21.03.2026, kurz vor Mitternacht, kam es in der Straße Moordamm zum Vollbrand eines am Straßenrand abgestellten Peugeot. Unmittelbar nach dem Brand ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung sowie auf einen männlichen Täter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 24-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Zeven von Polizeikräften gestellt werden. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren