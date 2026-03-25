Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der A1: Fahrer schläft am Steuer ein ++ Selsingen: Einbruch in Bäckerei ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti - Tatverdächtige ermittelt ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfall auf der A1: Fahrer schläft am Steuer ein ++

BAB 1/Tiste (RF Hamburg). In der Nacht von gestern auf heute, gegen 02.23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug. Nach derzeitigem Stand schlief der 47-jährige Fahrer des Transporters am Steuer ein und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Mittelspur nach rechts und kollidierte dort mit dem Auflieger eines 42-jährigen Fahrers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Gegen den 47-Jährigen wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

++ Selsingen: Einbruch in Bäckerei ++

Selsingen. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße. Im Inneren entwendeten sie Bargeld aus der Kasse und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761 74890 entgegen.

++ Sachbeschädigungen durch Graffiti - Tatverdächtige ermittelt ++

Scheeßel. In der Nacht von Sonntag auf Montag erhielt die Polizei gegen 01.13 Uhr einen Hinweis auf mehrere vermummte Jugendliche im Vahlder Weg, die sich an einem Stromkasten zu schaffen machten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Raiffeisentankstelle.

Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten insgesamt fünf beschmierte Stromkästen fest. Betroffen waren neben dem Vahlder Weg auch die Bahnhofstraße, die Hetzwerger Straße und die Straße "In'n Dörp". In allen Fällen wurden die Farben eines Fußball-Bundesligisten aufgebracht, in einem Fall zusätzlich das Vereinslogo.

Im Zuge der sofortigen Fahndung konnten zwei 16-jährige Jugendliche in Tatortnähe festgestellt werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie gemeinsam mit zwei weiteren Personen für die Taten verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.

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