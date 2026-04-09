Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in einem Wohnhaus

Offenburg (ots)

In der Schwarzwaldstraße brach am Mittwochmittag gegen 16 Uhr ein Wohnhausbrand aus, der einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursachte. Laut ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem Schlafzimmer im zweiten Obergeschoss. Die Anwohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Außenbereich des Anwesens und wurden durch die Rauchmeldeanlage auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam. Ein von ihnen unternommener Löschversuch musste jedoch wegen der starken Rauchentwicklung abgebrochen werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Zwei Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden mit zwei Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

/sk

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