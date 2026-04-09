Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Funkenflug verursachte Brand in Waldgebiet

Nordrach (ots)

Zu einem Waldbrand kam es am Mittwochmittag gegen 16 Uhr in Nordrach, bei dem ein Gebiet von etwa 500 Quadratmetern in Brand geriet, aber zeitnah gelöscht werden konnte. Ein 62-Jähriger kam zur Anzeige, da er in unmittelbarer Nähe zum Wald, in einem Bodenschutzgebiet, scheinbar Kartonagen verbrannte und es durch Funkenflug auf die angrenzenden Bäume übergriff. Dadurch geriet ein Gebiet von etwa 500 Quadratmetern in Brand. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenhöhe konnte bislang nicht eingeschätzt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille, weshalb die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen haben.

/sk

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