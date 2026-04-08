PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidium Offenburg Kehl - Vollbrand im Industriegebiet
3. Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Techniker der Kriminalpolizei waren am Mittwochmorgen gemeinsam mit drei Brandsachverständigen erstmalig an der beschlagnahmten Brandstelle im Kehler Industriegebiet. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag, 29. März war es in der Diskothek zu einem Großbrand gekommen, bei dem die 750 Gäste schnell durch die Mitarbeiter und das Sicherheitspersonal des Clubs evakuiert und ins Freie gebracht werden konnten. Neben den drei noch vor Ort behandelten Betroffenen konnten mittlerweile noch drei weitere Personen festgestellt werden, die durch das Feuer oder beim Verlassen des brennenden Gebäudes leicht verletzt wurden. Zwei davon konnten bisher kontaktiert und zum Sachverhalt befragt werden. Aufgrund der Schaltung eines Hinweisportals gingen inzwischen über 20 schriftliche Hinweise, Bilder und Videos ein, die zum Teil auch von Relevanz für das laufende Verfahren sind. Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten darüber hinaus inzwischen 19 Personen zu den Vorkommnissen in der Nacht vernehmen. Gemeinsam mit den Ergebnissen der kriminalpolizeilichen Untersuchung am Brandort werden hierbei die Fragen zur Brandursache, ob es sich um menschliches Versagen oder einen technischen Defekt handelt, im Fokus der Ermittler und Gutachter stehen. Weiter soll der Vororttermin nähere Informationen liefern, um die Brandausbruchstelle ausfindig zu machen und die Schadenshöhe zu ermitteln. Hierzu wurde auch ein Baukran beauftragt, um den Spezialisten vor Ort die Suche nach relevanten Spuren zu erleichtern. Aufgrund der kompletten Zerstörung des Tanzlokals kann noch nicht gesagt werden, wie lange es dauert, weitere Anhaltspunkte zur Aufklärung des Großbrandes zu bekommen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 11:18

    POL-OG: Kehl/Kork - Angegangen und verletzt

    Kehl/Kork (ots) - In der Nacht zum Sonntag waren zwei betrunkene Heranwachsende kurz nach Mitternacht auf der Landstraße gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholbeeinträchtigung stürzten die beiden auf ihrer Fahrt mehrmals. Ein im Abstand dahinter fahrender Radfahrer beobachtete die jungen Männer und fragte, ob sie Hilfe benötigen. Völlig unvermittelt für den 40-Jährigen rannten die beiden ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 11:08

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall zwischen Auto und Elektrokleinstfahrzeug

    Rastatt (ots) - Am Dienstagmittag kam es an der Kreuzung "Friedrichring" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Elektrokleinstfahrzeug, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16 Uhr soll sich der 16-jährige Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs auf der Wilhelm-Busch-Straße befunden haben und in Richtung Carl-Schurz-Straße gefahren sein, als er ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:52

    POL-OG: Offenburg - Berauschte Fahrt mit nicht zugelassenem Fahrzeug

    Offenburg (ots) - Ein 30-Jähriger ist wegen mutmaßlicher Fahrt unter Drogeneinfluss sowie wegen Fahren mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Fahrzeug zur Anzeige gebracht worden. Die Beamten der Bundespolizei Offenburg kontrollierten den 30-jährigen Skoda-Fahrer am Mittwoch gegen 1 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Schutterwälder Straße, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren