Feuerwehr München

FW-M: Bewohnerin aus Brandwohnung gerettet (Schwabing West)

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München (ots)

Montag, 16. März 2026, 12.59 Uhr

Düsseldorfer Straße

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Montagmittag einen größeren Feuerwehreinsatz in Schwabing West ausgelöst. Vier Personen - darunter die Bewohnerin der Brandwohnung - wurden dabei von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Um 12.59 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Noch während die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle anfuhren, wählten weitere Personen den Notruf und schilderten, dass bereits das Treppenhaus verraucht sei. Die ersteintreffenden Einheiten bestätigten die Rauchentwicklung und starteten daraufhin umgehend mit dem Löschangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Zunächst war unklar, inwiefern sich der Brand bereits auf andere Gebäudeteile ausgebreitet hatte und wie viele Personen insgesamt betroffen waren. Daher forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte nach, während sich die ersten Trupps bereits zur Brandbekämpfung unter Atemschutz zur betroffenen Wohnung im sechsten Obergeschoss begaben. Außerdem positionierte der Einsatzleiter je eine Drehleiter auf den beiden gegenüberliegenden Seiten der Wohnung, um bei einem Brandüberschlag auf das darüberliegende Geschoss schnell eingreifen zu können.

Die Einsatzkräfte retteten die 83-jährige Bewohnerin sowie drei weitere Personen über das Treppenhaus. Anschließend transportierte der Rettungsdienst die ältere Dame in eine Münchner Klinik. Rund 50 Einsatzkräften von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden; die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Zur Brandursache und der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei.

(plo)

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