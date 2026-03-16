Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 13. bis 15. März 2026

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sonntag, 15. März 2026; 1.34 Uhr - Brand in leerstehendem Gebäude Dachauer Straße (Maxvorstadt)

Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude hat in der Nacht auf Sonntag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Passant bemerkte an einem Gebäude schwarzen Rauch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr München. Noch während die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, riefen weitere Personen in der Leitstelle München an und schilderten ebenfalls, dass sie schwarzen Rauch sähen und ein Brandmelder zu hören sei. Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Rauchentwicklung und konnten die Ursache sofort auf den Keller eingrenzen, wo ein Haufen Unrat brannte. Da es sich um ein sehr umfangreiches Gebäude handelt, forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte nach, während sich die ersten Trupps bereits zur Brandbekämpfung mit Atemschutz und einem C-Rohr auf den Weg in den Keller machten. Obwohl es sich um ein nicht genutztes Gebäude handelt, mussten alle Bereiche des Gebäudes kontrolliert werden, da es immer wieder vorkommt, dass sich jemand einen Unterschlupf in solchen Räumlichkeiten sucht. Nach einer knappen dreiviertel Stunde war der in Brand geratene Unrat komplett abgelöscht. Die Kontrolle des Gebäudes zog sich bis kurz nach drei Uhr morgens die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen konnten.

Zur Brandursache und der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell