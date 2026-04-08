Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall zwischen Auto und Elektrokleinstfahrzeug

Rastatt (ots)

Am Dienstagmittag kam es an der Kreuzung "Friedrichring" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Elektrokleinstfahrzeug, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16 Uhr soll sich der 16-jährige Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs auf der Wilhelm-Busch-Straße befunden haben und in Richtung Carl-Schurz-Straße gefahren sein, als er bei grüner Ampel die Kreuzung "Friedrichring" überquerte. Zu diesem Zeitpunkt wollte scheinbar ebenfalls eine 44-jährige Renault-Fahrerin von der Carl-Schurz-Straße kommend nach links in den "Friedrichring" einbiegen, ebenfalls bei grüner Ampel. Sie übersah offenbar den 16-Jährigen, der die Straße mit der vorfahrtberechtigten grünen Fußgängerampel passierte, und es kam zu einer Kollision. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde dabei scheinbar mehrere Meter mitgeschleift und geriet unter das Auto. Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in einem nahegelegenen Klinikum untersucht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

/sk

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