Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zwei Einbrüche, Hinweise erbeten

Achern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Achern gleich zu zwei Einbrüchen. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen 2:30 Uhr und 2:40 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte durch Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zu einer Lebensmittelfiliale in der Oberacherner Straße. Aus dem Innern entwendeten die Einbrecher mehrere Stangen und Schachtel Zigaretten und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 4:20 Uhr und 4:25 Uhr in der Fautenbacher Straße. Dort wurde ein Glasscheibe eines Tankstellengebäudes eingeschlagen um in den Verkaufsraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen begaben sich zwei männliche Diebe hinten der Kassenbereich und entnahmen mehrere Tabakwaren. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden geben, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

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