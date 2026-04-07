PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, L107 - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mühlenbach (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L107 zwischen Oberprechtal und Gutach. Eine PKW-Fahrerin befuhr die L107 von Oberprechtal kommend in Richtung Gutach, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach dem Parkplatz "Landwassereck" in den Gegenverkehr geriet und mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Skoda kollidierte. Der Fahrer und die Beifahrerin des Skodas wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.500 Euro. Nach Aussagen der Beteiligten fuhr hinter dem Auto, das in die Gegenfahrbahn geriet, ein PKW der Marke Porsche. Der Fahrer soll am Unfallort angehalten haben, wurde dann aber von den Unfallbeteiligten weiterfahren gelassen. Die Polizei bittet nun mögliche Unfallzeugen, vor allem den Porsche-Fahrer, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:22

    POL-OG: Gaggenau - Kleinkind von Mofa-Roller erfasst, Zeugen gesucht

    Gaggenau (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montagabend mit einem unversicherten Mofa-Roller den Fuß- und Radweg entlang der Murg in nördliche Richtung. Gegen 19 Uhr soll der Unbekannte auf Höhe eines Firmenparkplatzes ein 2-jähriges Kind erfasst haben, welches dabei zu Fall kam und sich verletzte. Anschließend entfernte sich der Mofa-Fahrer ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:40

    POL-OG: Renchen, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Renchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern. Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, als er gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahn geriet und dadurch mit dem Heck eines weiteren ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:15

    POL-OG: Rastatt - Falsche Polizeibeamte

    Rastatt (ots) - Gleich mehrere sogenannter "Schockanrufe" gingen am Montag von 9 Uhr bis 23 Uhr bei Bewohnern im Bereich Rastatt ein. Bei drei der lebensälteren Betroffenen erlangten die Täter größere Summen an Bargeld. Gegen 10 Uhr wurde einem Rentner telefonisch gemeldet, dass eine Familienangehörige im Ausland einen schweren Verkehrsunfall hatte und sie nun einen fünfstelligen Betrag an Bargeld benötige. Nachdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren