Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach, L107 - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mühlenbach (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L107 zwischen Oberprechtal und Gutach. Eine PKW-Fahrerin befuhr die L107 von Oberprechtal kommend in Richtung Gutach, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach dem Parkplatz "Landwassereck" in den Gegenverkehr geriet und mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Skoda kollidierte. Der Fahrer und die Beifahrerin des Skodas wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.500 Euro. Nach Aussagen der Beteiligten fuhr hinter dem Auto, das in die Gegenfahrbahn geriet, ein PKW der Marke Porsche. Der Fahrer soll am Unfallort angehalten haben, wurde dann aber von den Unfallbeteiligten weiterfahren gelassen. Die Polizei bittet nun mögliche Unfallzeugen, vor allem den Porsche-Fahrer, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell