PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ölaustritt durch technischen Defekt

56203 Höhr-Grenzhausen, Brexbach (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Mittwoch, den 11.03.2026 um 12.15 Uhr meldete ein Spaziergänger einen Ölfilm auf der Oberfläche des Brexbaches. Durch die Feuerwehr wurden Ölsperren eingesetzt, um das Öl aufzufangen. Ermittlungen ergaben, dass durch einen technischen Defekt beim Auftanken eines Heizöltankes zu dieser Verunreinigung geführt hat. Der Defekt konnte behoben werden, wodurch der Austritt einer größeren Ölmenge verhindert werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624 9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 07:08

    POL-PDMT: Diebstahl von Kupferkessel

    Lochum (ots) - In der Nacht von Montag, den 09.03.2026 auf Dienstag, den 10.03.2026 wurden in Lochum in der Wiesenstraße und der Hauptstraße zwei auf den Grundstücken stehende Kupferkessel entwendet. Der Wert des Diebesgutes dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 03:23

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Nassau (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizeiinspektion Bad Ems am 09.03.2026, gegen 21.30 Uhr, einen PKW mit Unfallschaden im Frontbereich auf der B 417, von Nassau in Fahrtrichtung Obernhof, der ihr mit rasanter Geschwindigkeit entgegenkam. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dieser zuvor auf dem genannten Streckenverlauf in einer Linkskurve mehrere Verkehrsschilder touchierte und beschädigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 16:57

    POL-PDMT: Heiligenroth - Verkehrsunfall auf der B255 unter Beteiligung eines Streifenwagens

    56412 Heiligenroth (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Montabaur unter Verwendung des blauen Blinklichts die B255 von Montabaur aus kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Bei einem Wendemanöver des Streifenwagens stieß ein nachfolgender PKW mit diesem zusammen. Die Fahrzeugführerin des Polizeifahrzeuges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren