Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Nassau (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizeiinspektion Bad Ems am 09.03.2026, gegen 21.30 Uhr, einen PKW mit Unfallschaden im Frontbereich auf der B 417, von Nassau in Fahrtrichtung Obernhof, der ihr mit rasanter Geschwindigkeit entgegenkam. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dieser zuvor auf dem genannten Streckenverlauf in einer Linkskurve mehrere Verkehrsschilder touchierte und beschädigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grünen Renault Clio handeln.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

