PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wallmerod (ots)

Wallmerod. Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 06:05 Uhr, ereignete sich auf der B8, zwischen Wallmerod und Herschbach/Oberwesterwald ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 44jährige Fahrer eines PKW befuhr hinter einem LKW die B8 in Richtung Herschbach und setzte kurz vor einer Rechtskurve zum Überholen des LKW an. Während des Überholvorgangs kam ihm ein 59jähriger PKW-Fahrer entgegen, welcher noch nach rechts auswich, allerdings einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide PKW-Fahrer wurden leichtverletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch vor Ort sicherstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:23

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

    Westerburg (ots) - Westerburg. Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße, an der Einmündung zur Goethestraße eine Verkehrsunfall. Ein 17jähriger Fahrradfahrer befuhr die abschüssige Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Ein aus der Goethestraße kommender PKW-Fahrer nahm dem von links kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte dem PKW-Fahrer noch ausweichen, verlor ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:10

    POL-PDMT: Montabaur. Ablenkung im Straßenverkehr

    Montabaur (ots) - Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende legte die Polizeiinspektion Montabaur das Augenmerk diesmal besonders auf die verbotswidrige Nutzung des Handys am Steuer. Insgesamt wurden 16 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die während der Fahrt entweder telefoniert oder getippt haben. Bedauerlicherweise scheinen das Verfassen von Nachrichten und der Drang immer online sein zu müssen für viele so ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 20:32

    POL-PDMT: Verfolgungsfahrt mit Motocross Maschine

    Niederroßbach (ots) - Am Samstag, den 07.03.2026 gegen 11:17 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Westerburg in der Ortslage Rennerod Emmerichenhain eine Motocross Maschine mit umgeklappten Kennzeichen auf. Der anschließend avisierten Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrzeugführer durch Flucht zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch die Ortslage Emmerichenhain, die L 295, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren