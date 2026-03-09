PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Verfolgungsfahrt mit Motocross Maschine

Niederroßbach (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026 gegen 11:17 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Westerburg in der Ortslage Rennerod Emmerichenhain eine Motocross Maschine mit umgeklappten Kennzeichen auf. Der anschließend avisierten Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrzeugführer durch Flucht zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch die Ortslage Emmerichenhain, die L 295, mehrere Feldwege und endete schließlich innerhalb der Ortslage Niederroßbach. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei den montierten Kennzeichen handelte es sich um eine Totalfälschung. Gegen den Fahrzeugführer, sowie den Fahrzeughalter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Westerburg wird auch künftig gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663/98050
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

