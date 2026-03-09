PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Verstöße bei durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen

Hachenburg (ots)

Am Morgen des 09.03.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet. Dabei wurde der Verkehr der B413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen BMW mit 76 km/h. Anschließend wurde eine weitere Messstelle in Mündersbach eingerichtet. Hier wurde ebenfalls der Verkehr der B413 aus Dierdorf kommend gemessen. Bei einem hohen Verkehrsaufkommen konnte die Polizei einige Verstöße ahnden. Tagesschnellster war der Fahrer eines weißen Mercedes mit 74 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

