Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dieseldiebstahl aus LKW

Gemünden (Oberwesterwald) (ots)

Am vergangenen Wochenende (06.03.2026-09.03.2026) kam es erneut zu einem Dieseldiebstahl aus zwei LKW. Die LKW waren auf einem Betriebsgelände unweit der Kläranlage der Verbandsgemeinde Westerburg abgestellt. Das Betriebsgelände befindet sich unmittelbar angrenzend an die Landstraße 288 kurz vor der hessisch/rheinland-pfälzischen Landesgrenze. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell