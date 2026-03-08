Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach. Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

Herschbach (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 17:07 Uhr ereignete sich auf der B413, Höhe Einmündung L317, bei Herschbach UWW ein Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer wollte auf der L317 von Herschbach kommend nach links auf die B413 in Richtung Dierdorf auffahren. Hierbei übersah er den auf der B413 aus Richtung Dierdorf kommenden vorfahrtsberechtigten PKW des Unfallgegners. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. 4 der insgesamt 5 Fahrzeuginsassen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie kamen zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus Dierdorf. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die B413 zwischen 17:10 Uhr und ca. 18:30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell