PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: B8, Höchstenbach - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Höchstenbach (ots)

Am 07.03.2026, gegen 16:03 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 8 (Gemarkung Höchstenbach) zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Zusammenstoß mit mehreren Verkehrszeichen und dem Aufprall im Straßengraben wurde der Fahrer des Zweirades schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Während einer ersten Befragung gab er an, dass ein entgegenkommender PKW (in Richtung Höchstenbach fahrend) im Kurvenbereich auf seine Fahrspur gekommen sei und er deshalb habe ausweichen müssen. Im Zuge der Unfall-Aufnahme konnte festgestellt werden, dass der Zweiradfahrer über keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad verfügt. Zudem ist das Zweirad mit einem Saisonkennzeichen 04-10 zugelassen und hätte somit noch nicht betrieben werden dürfen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem möglicherweise beteiligten PKW, bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:47

    POL-PDMT: Betrug nach Sterbefall

    Westerburg (ots) - Die Polizei Westerburg möchte auf eine besondere Form des Betruges hinweisen, der in dieser oder ähnlicher Form vermutlich auch überregional stattfindet: Ein Geschädigter teilte mit, dass er einige Monate nach dem Tod seiner Ehefrau durch eine vermeintliche Firma kontaktiert wurde. Diese gab an, dass seine Ehefrau kurz vor ihrem Tode Verbindlichkeiten eingegangen wäre, welche nun noch offen stünden. Es drohe eine Kontopfändung. Der Geschädigte lies ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 20:39

    POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Montabaur (ots) - Am 05.03.2026 gegen 19:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Marsstraße in Montabaur einzubrechen. Es wurde ein Fenster des Erdgeschosses im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingeschlagen. Der Täter ließ vermutlich durch die aktivierte Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete unerkannt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren