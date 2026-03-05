PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Montabaur (ots)

Am 05.03.2026 gegen 19:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Marsstraße in Montabaur einzubrechen. Es wurde ein Fenster des Erdgeschosses im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingeschlagen. Der Täter ließ vermutlich durch die aktivierte Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus dem betroffenen Wohngebiet Himmelfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

