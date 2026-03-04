Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Intensive Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg

Westerburg (ots)

Am 03.03.2026 und am 04.03.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg im hiesigen Dienstgebiet intensive Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, durch.

Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden vier Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC und drei weitere Fahrer unter Alkoholeinfluss mit bis zu 1,81 Promille aus dem Verkehr gezogen. Weiterhin konnte eine Person mit einem offenen Haftbefehl festgestellt und dieser vollstreckt werden. Ferner wurden verschiedene Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die PI Westerburg wird zukünftig weiterhin verstärkt Kontrolltätigkeiten dieser Art vornehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell