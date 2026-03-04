POL-PDMT: Bad Ems - Einbruch in Doppelhaushälfte ***Zeugen gesucht***

Seck (ots) - Seck. Am Montag, dem 02.03.2026, um 13:14 Uhr, ereignete sich auf der K51 zwischen Seck und Hellenhahn-Schellenberg eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte fuhr mit ihrem blauen Kleinwagen von Hellenhahn-Schellenberg kommend in Richtung Seck. In einer Rechtskurve in Höhe vom Campingplatz Seck kam ihr im Kurvenbereich ein weißer Kleinwagen auf ihrer Seite entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

