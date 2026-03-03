Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer und anschließendem Küchenbrand

Bad Marienberg (ots)

Am 03.03.2025 ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Jahnstraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 49-jähriger Radfahrer die Jahnstraße. Ein dahinter befindlicher 19-jähriger Fahrer eines PKW nahm den Radfahrer zu spät wahr und fuhr diesem trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Der Radfahrer kam folglich zu Sturz und zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschraubers in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während dem Start des Hubschraubers kann durch die Polizei eine erhebliche Rauchentwicklung aus einem gegenüberliegenden Schnellrestaurant festgestellt werden. Die darin befindlichen Personen können glücklicherweise durch die Polizei zügig evakuiert werden. Der Koch des Restaurants wird durch die Rettungssanitäter des vorangegangenen Unfallgeschehens aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt. Brandursächlich dürfte demnach angebranntes Essen auf dem Herd gewesen sein. Es befanden sich mehrere Rettungsfahrzeuge, die Freiwillige Feuerwehr Bad Marienberg sowie die Polizei Hachenburg im Einsatz.

