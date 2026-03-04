Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Wahlrod (ots)

In der Nacht vom 01.03.2026 - 02.03.2026 wurde in ein derzeit unbewohntes Mehrfamilienhaus in der Straße "Ober dem Beilstein" in Wahlrod eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und hebelten eine Tür auf. Der genaue Umfang des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg unter der 02662-95580 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell