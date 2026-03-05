PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rothenbach - Sachbeschädigung am Sportlerheim durch Wandschmiererei - Zeugenaufruf

Rothenbach (ots)

Zwischen dem 03.03.2026 und 04.03.2026 kam es zur einer Sachbeschädigung des Sportlerheim in Rothenbach. Hierbei wurde die Hausfassade mit einer braunen Farbe beschmiert. Zeugen hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 - 98050) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 21:30

    POL-PDMT: Intensive Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg

    Westerburg (ots) - Am 03.03.2026 und am 04.03.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg im hiesigen Dienstgebiet intensive Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, durch. Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden vier ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:31

    POL-PDMT: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Wahlrod (ots) - In der Nacht vom 01.03.2026 - 02.03.2026 wurde in ein derzeit unbewohntes Mehrfamilienhaus in der Straße "Ober dem Beilstein" in Wahlrod eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und hebelten eine Tür auf. Der genaue Umfang des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg unter der 02662-95580 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 04:50

    POL-PDMT: Bad Ems - Einbruch in Doppelhaushälfte ***Zeugen gesucht***

    Bad Ems (ots) - Im Zeitraum vom 02.03.2026, ca. 04:30 Uhr, bis zum 03.03.2026, ca. 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Koblenzer Straße in Bad Ems ein. Sie verschafften sich mittels Hebelwerkzeug durch die Hauseingangstüre Zugang zum Objekt. Entwendet wurde eine größere Menge Bargeld. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an ...

    mehr
