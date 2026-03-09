POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Höchstenbach (ots) - Am 07.03.2026, gegen 16:03 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 8 (Gemarkung Höchstenbach) zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Zusammenstoß mit mehreren Verkehrszeichen und dem Aufprall im Straßengraben wurde der Fahrer des ...

mehr