POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Wahlrod (ots)
Am Freitag, den 06.03.2026, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr kam es in der Mühlentalstraße in Wahlrod zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch das Aufhebeln einer Terassentür in das Objekt. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02602-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell