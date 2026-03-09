POL-PDMT: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L304 bei Selters

Gemünden (Oberwesterwald) (ots) - Am vergangenen Wochenende (06.03.2026-09.03.2026) kam es erneut zu einem Dieseldiebstahl aus zwei LKW. Die LKW waren auf einem Betriebsgelände unweit der Kläranlage der Verbandsgemeinde Westerburg abgestellt. Das Betriebsgelände befindet sich unmittelbar angrenzend an die Landstraße 288 kurz vor der hessisch/rheinland-pfälzischen Landesgrenze. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige ...

