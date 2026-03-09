PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der L304 bei Selters

Selters (ots)

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der L304 Zwischen Selters und Oberhaid zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Aktuell ist die Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die Verkehrsunfallaufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei Montabaur bittet zunächst von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:11

    POL-PDMT: Dieseldiebstahl aus LKW

    Gemünden (Oberwesterwald) (ots) - Am vergangenen Wochenende (06.03.2026-09.03.2026) kam es erneut zu einem Dieseldiebstahl aus zwei LKW. Die LKW waren auf einem Betriebsgelände unweit der Kläranlage der Verbandsgemeinde Westerburg abgestellt. Das Betriebsgelände befindet sich unmittelbar angrenzend an die Landstraße 288 kurz vor der hessisch/rheinland-pfälzischen Landesgrenze. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:34

    POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Wahlrod (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr kam es in der Mühlentalstraße in Wahlrod zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch das Aufhebeln einer Terassentür in das Objekt. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 21:48

    POL-PDMT: Herschbach. Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

    Herschbach (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 17:07 Uhr ereignete sich auf der B413, Höhe Einmündung L317, bei Herschbach UWW ein Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer wollte auf der L317 von Herschbach kommend nach links auf die B413 in Richtung Dierdorf auffahren. Hierbei übersah er den auf der B413 aus Richtung Dierdorf kommenden vorfahrtsberechtigten PKW des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren